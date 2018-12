Empatam e continuam empatados

Rio Ave e Belenenses empataram 2-2, em jogo da 13.ª jornada da I Liga, em Vila do Conde. Esta igualdade mantém as duas equipas com os mesmos pontos na classificação.

Os vila-condenses estiveram duas vezes em vantagem, após golos de Gonçalo Silva, na própria baliza, e Gelson Dala.

No entanto, os visitantes empataram duas vezes, primeiro por Licá e depois por Fredy, de grande penalidade.

Rio Ave e Belenenses têm 19 pontos e deixaram-se apanhar pelo Moreirense que esta jornada venceu o Chaves por 2-1.