I Liga

Penálti de Jonas dá vitória ao Benfica na Madeira

16 dez, 2018 - 16:16

Águias somam a quinta vitória consecutiva em jogo complicado nos Barreiros. Golo de penálti de Jonas em cima do intervalo foi suficiente para garantir os três pontos contra um Marítimo que ainda não sabe o que é vencer com Petit no leme. Recorde os melhores momentos.