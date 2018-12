Sporting com missão complicada na Liga Europa

O Sporting qualificou-se para os 16 avos de final da Liga Europa, depois do segundo lugar no Grupo E, atrás do líder Arsenal e conhecerá esta segunda-feira, às 12h00, o adversário no sorteio que decorre em Nyon, na Suíça.

Os leões não são cabeças de série no sorteio e a tarefa avizinha-se complicada. A equipa de Keizer evita o Arsenal, vindo do mesmo grupo, e o Benfica, do mesmo país.

"Tubarões" a evitar a todo o custo

O sorteio conta com várias equipas com nível de Liga dos Campeões e presença assídua na prova.

Para além de Inter de Milão, Valência e Nápoles, que caíram da fase de grupos da prova milionária, juntam-se outros "tubarões" que chegam aos 16 avos de final da Liga Europa vindos da fase de grupos, como o Chelsea, Leverkusen e Sevilha.

Adversários difíceis

O sorteio adivinha-se complicado para o Sporting que poderá disputar olhos nos olhos a eliminatória frente a clubes como o Zenit, Villarreal, Bétis, Dínamo de Kiev e Genk.

Genk e Zenit lideram o campeonato belga e russo, respetivamente, e seguem em grandes momentos de forma. Já o Villarreal e Bétis de Sevilha contam com plantéis muito fortes, que podem ver na Liga Europa uma possibilidade de conquistar um troféu esta temporada.

Equipas sensação da Liga Europa



RB Salzburg, Eintracht Frankfurt e Dinamo de Zagreb são as principais surpresas nesta edição da prova e arrasaram a competição na fase de grupos.

A equipa alemã venceu os seis jogos no difícil grupo H, que contava com a presença da Lazio, Marselha e Apollon Limassol. Já o Salzburg venceu o grupo B, também com 18 pontos, onde defrontou Celtic de Glasgow, Leipzig e Rosenborg.

O Dinamo de Zagreb entrou para a última jornada da fase de grupos já com o primeiro lugar garantido, num grupo com Anderlecht, Spartak Trnava e Fenerbahçe. Já com 11 pontos de vantagem no campeonato croata para o segundo classificado, o Dínamo deve apostar todas as fichas na Liga Europa.

Pote 1: Benfica, Inter de Milão, Valência, Nápoles, Chelsea, Sevilha, Dínamo de Kiev, Eintracht Frankfurt, Villarreal, Bétis, Genk, Arsenal, Dínamo de Zagreb, Salzburgo, Zenit e Bayer Leverkusen

Pote 2: Sporting, Zurique, Celtic, Slavia de Praga, Fenerbahçe, Olympiacos, Rapid Viena, Lazio, Malmo, Krasnodar, Rennes, BATE Borisov, Viktoria Plzen, Shakhtar Donetsk, Galatasaray e Clube Brugge.