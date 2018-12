O Benfica é cabeça de série no sorteio da Liga Europa, esta manhã, às 12h00 em Nyon, e esse estatuto permite-lhe evitar os principais clube ainda em competição. Não se livra, no entanto, de poder ter pela frente um adversário complicado.

Dos 16 possíveis adversários, as águias só não podem defrontar o Sporting nesta fase da prova, por se tratar de uma equipa do mesmo país.



Sete equipas a evitar

Shakthar Donetsk, Galatasaray, Lazio, Club Brugge, Olympiakos, Celtic e Fenerbahçe são os sete emblemas teoricamente mais fortes na lista de possibilidades..

As águias já defrontaram o Fenerbahçe esta temporada, na 3ª eliminatória da Liga dos Campeões, e saíram vencedores. O emblema turco também não está no melhor momento de forma e já trocou de técnico, por duas vezes. Depois de Cocu e Erwin Koeman, agora é a vez de Ersun Yanal.

Olympiacos e Shakthar são orientados por técnicos portugueses, com conhecimento profundo do trabalho de Rui Vitória no Benfica.

Os oito teoricamente mais acessíveis

Numa fase a eliminar de uma prova europeia, tudo é possível, mas as águias teoricamente poderão encontrar equipas mais acessíveis, como Rapid Viena, Malmo, Krasnodar, Rennes, BATE Borisov, Slavia de Praga, Zurique e Viktoria Plzen.



Provenientes de campeonatos secundários e com uma capacidade financeira inferior, o Benfica prentederá encontrar uma das equipas deste lote. Nota para o Viktoria Plzen, que alcançou o terceiro lugar na fase de grupos da Liga dos Campeões, onde conseguiu vencer equipas como o CSKA de Moscovo e a Roma.

Pote 1: Benfica, Inter de Milão, Valência, Nápoles, Chelsea, Sevilha, Dínamo de Kiev, Eintracht Frankfurt, Villarreal, Bétis, Genk, Arsenal, Dínamo de Zagreb, Salzburgo, Zenit e Bayer Leverkusen

Pote 2: Sporting, Zurique, Celtic, Slavia de Praga, Fenerbahçe, Olympiacos, Rapid Viena, Lazio, Malmo, Krasnodar, Rennes, BATE Borisov, Viktoria Plzen, Shakhtar Donetsk, Galatasaray e Clube Brugge.