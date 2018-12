Pesadelo inglês à vista para o Porto nos "oitavos" da Liga dos Campeões

Atlético de Madrid, Manchester United, Tottenham, Liverpool, Roma, Lyon e Ajax são os sete possíveis adversários do FC Porto nos oitavos-de-final da Liga dos Campeões. O sorteio decorre esta segunda-feira, em Nyon, na sede da UEFA, a partir das 11h00.

Os dragões foram a equipa que terminou a fase de grupos da Champions com mais pontos (16) e sem qualquer derrota. Apesar da invencibilidade na prova, os "oitavos" não se avizinham fáceis, independentemente do adversário. O Schalke 04 não é elegível de ser sorteado com o FC Porto nesta fase da prova, dado que se qualificaram no mesmo grupo.

Inglaterra é pesadelo histórico

Liverpool, Tottenham e Manchester United. Das sete equipas possíveis, três são inglesas, país onde os dragões nunca conseguiram vencer.

Os "reds" seguem num momento demolidor na Premier League, em primeiro lugar do campeonato e são um adversário de péssima memória para o FC Porto: os "reds" venceram por 5-0 no Estádio do Dragão na temporada passada, a pior derrota da história do clube em casa.

Depois de ter carimbado a qualificação para os "oitavos" num grupo complicado com Nápoles e Paris Saint-Germain, o Liverpool poderá ser um dos adversários mais complicados para os dragões.

Manchester United e Tottenham qualificaram-se também em segundo lugar, atrás da Juventus e Barcelona, respetivamente. Um embate frente aos "red devils" marcaria ainda o reencontro do Dragão com José Mourinho e Diogo Dalot.



Já os "spurs" continuam com a sua afirmação europeia. Depois de várias temporadas afastados da liga milionária, Mauricio Pochettino repete presença nos "oitavos" da prova.

Ajax, Lyon e Roma teoricamente mais acessíveis



As três equipas teoricamente mais fáceis do sorteio chegam de Holanda, França e Itália.

O Lyon deixou para trás o Shakthar Donetsk, de Paulo Fonseca, e o Hoffenheim para se qualificar para os "oitavos", embora com grande dificuldade. A equipa de Anthony Lopes tem jogadores como Dembelé, Depay e Fekir como as suas maiores estrelas. O Lyon é atualmente quarto classificado da liga francesa, já praticamente afastado de uma candidatura realista ao título e poderá focar todas as suas atenções na campanha europeia.

Já o Ajax chega aos "oitavos" com vontade de fazer história e repetir feitos alcançados pelo clube noutra geração. A equipa de Erik Ten Hag é muito jovem mas deixou para trás Benfica e AEK na fase de grupos e lutou, até ao último minuto, pelo primeiro lugar do grupo com o Bayern de Munique.

A Roma conseguiu alcançar a fase a eliminar da Liga dos Campeões, mas atravessa um momento complicado a nível interno. Os "giallorossi" ocupam o 11º lugar da Seria A, com apenas 21 pontos em 15 partidas disputadas.

Para alcançar os "oitavos", a equipa de Di Francesco, que chegou às meias-finais na temporada passada, deixou para trás o CSKA de Moscovo e o Viktoria Plzen.

As equipas no sorteio dos "oitavos":

Pote 1: FC Porto, Borussia Dortmund, Barcelona, PSG, Real Madrid, Bayern, Manchester City e Juventus.

Pote 2: Atlético Madrid, Tottenham, Liverpool, Schalke 04*, Roma, Ajax, Lyon e Manchester United.