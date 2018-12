Arsenal perde pela primeira vez desde agosto

O Southampton impingiu a primeira derrota do Arsenal desde agosto, com uma vitória caseira por 3-2.

Os "saints", com o novo treinador Hasenhuttl a realizar a sua segunda partida, entraram a vencer, com um golo de Danny Ings aos 20 minutos. Mkhitaryan igualou oito minutos depois, de cabeça.

Mesmo antes do intervalo o avançado inglês do Southampton bisou na partida, aos 44 minutos. O médio arménio dos "gunners" voltou a igualar aos 53 minutos.

Quando tudo apontava para o empate, os "saints" chegaram mesmo ao golo da vitória, aos 85 minutos, por Charlie Austin.

A equipa de Unay Emery não perdia desde dia 18 de agosto, numa derrota por 3-2 no terreno do Chelsea. Já o Southampton celebrou a vitória de forma efusiva, no arranque de uma nova era com o novo técnico austríaco.

Com este resultado, o Southampton deixa a zona de despromoção, com 12 pontos. Já os "gunners" perdem a oportunidade de se voltarem a colar ao "top-4". O Arsenal é quinto classificado, com 34 pontos, menos três do que o quarto classificado Chelsea e a 10 pontos do líder Manchester City.

Chelsea vence no sul de Inglaterra

A equipa de Sarri foi até Brighton vencer por 2-1, graças a uma boa primeira parte do Chelsea.



Pedro abriu o ativo, aos 17 minutos, assistido por Hazard. O belga ampliou a vantagem aos 33 minutos.

A equipa de Chris Hughton reduziu no segundo tempo, aos 66 minutos, mas não evitou a derrota.

Apesar da derrota, o Brighton manteve o 13º posto, com 21 pontos somados.