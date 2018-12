Mourinho não quer o FC Porto nos "oitavos" da Champions e recorda 2004

José Mourinho, treinador do Manchester United, não quer apanhar o FC Porto nos oitavos-de-final da Liga dos Campeões e recordou a eliminação dos "red devils" em 2004 às mãos dos dragões.

Em declarações reproduzidas no site do clube, em véspera de sorteio da próxima fase da Champions, o técnico do Manchester United quer evitar o FC Porto e explica porquê: "As pessoas olham para o FC Porto e vêm o Real Madrid, Bayern de Munique, Dortmund, Barcelona e pensam que é o mais fácil, mas eu acho o contrário".

"O Manchester United teve essa ideia em 2004 e com uma equipa de estrelas foi eliminada pelo FC Porto. Não os quero defrontar porque sei que são uma equipa muito boa", adicionou.

Os dragões eliminaram os "red devils" na caminhada para a conquista da Liga dos Campeões, com José Mourinho no banco do FC Porto.

O sorteio decorre esta segunda-feira, em Nyon, na sede da UEFA. O FC Porto é a única equipa portuguesa em prova, mas Sporting e Benfica também ficarão a conhecer os adversários dos 16 avos-de-final da Liga Europa.