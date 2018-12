João Pinheiro no Marítimo-Benfica e Fábio Veríssimo no Sporting-Nacional

O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol escolheu João Pinheiro para apitar a partida entre Marítimo e Benfica e Fábio Varíssimo para o jogo entre Sporting e Nacional.

Nos Barreiros, o árbitro da AF Braga será auxiliado por Nuno Eiras e Sérgio Jesus. Na Cidade do Futebol no videoárbitro estará António Nobre, auxiliado por André Campo. A partida arranca às 17h30.

No Sporting-Nacional da Madeira estará Fábio Veríssimo, da AF Leiria, com Paulo Soares e Pedro Martins. O VAR da partida é Hugo Miguel, assistido por Ricardo Santos. O pontapé de saída está marcado para as 20h30.

Na primeira partida do dia, entre Rio Ave e Belenenses, que arranca às 15h30, estará Manuel Mota, auxiliado por Jorge Fernandes e Nuno Manso. Jorge Sousa é o VAR.

O Marítimo-Benfica e o Sporting-Nacional terão relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.