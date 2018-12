Padre Armando, o novo bispo auxiliar do Porto gosta de Pedro Abrunhosa e vai fazer roteiro das francesinhas

O padre Armando Domingues é descrito pelos paroquianos como um “bom comunicador e simpático”. Nomeado Bispo Auxiliar do Porto, este domingo, é o responsável por ter edificado uma igreja na paróquia de Nossa Senhora do Viso, em Viseu, onde esteve mais de 10 anos.

O pároco confessa que a ordenação “foi um choque”. Não tem dormido e assume que está nervoso na véspera do grande dia da ordenação episcopal.

“O padre Armando é um pároco exemplar, ele sabe interagir com as pessoas e cativar. É uma pessoa maravilhosa, bem-educada, cavalheiro, bom ouvinte. Esta igreja é mágica, eu queria fazer parte disto”, afirma catequista a igreja do Viso, Sandra Albuquerque, de 17 anos.

Algumas das crianças de seis e sete anos que ali frequentam a catequese também quiserem dar a opinião sobre o padre Armando. Sofia Duarte, sete anos, retrata um homem que “é alto, magro e simpático”.

Tiago Jorge, seis anos, revela outras características: “Batizou o meu irmão e casou os meus pais, e sempre que vou a casa dele dá-me bombons”. Luísa Chaves, em uníssono com Rita Sequeira, ambas com seis anos, contam aquilo que todos já sabem, o padre Armando “usa óculos, vai ser Bispo e vai para o Porto”.

Na sala, todos parecem mesmo saber quem é o Padre Armando, ou não tivesse sido ele o responsável pelo surgimento do espaço onde têm catequese, a 6 de novembro de 2011.

“Num tempo de crise, construir uma Igreja no valor de 2 milhões e 400 mil euros em estruturas, não foi fácil”, recorda D. Armando, que chegou à paróquia de Nossa Senhora do Viso, há precisamente 12 anos.

A despedida e a vocação

“Nunca nos despedimos, eu explicava aos pequenitos que, é como os pais e as mães quando se casaram, também saíram de casa para começar uma vida nova”, assume D. Armando Domingues.

A vocação não surgiu sem dúvidas e hesitações, mas “a partir dos 17 anos nunca mais tive dúvidas”.

“Ser pároco foi a minha realização como padre. Eu sinto-me bem no meio do povo”, confessa.

Um bom comunicador

O contacto com as pessoas é o elogio mais vezes proferido por quem conviveu anos a fio com o Padre Armando.

É o caso de Maria Teresa, 80 anos, voluntária na secretaria do Centro Pastoral de Nossa Senhora do Viso. “As pessoas interagem muito bem com ele, tem sido um caminhar muito feliz, ele sabe comunicar e as pessoas aprendem a ouvir”, nota.

Comunicar é a palavra chave de D. Armando Esteves Domingues. As dioceses comunicam bem? “A Igreja está a fazer caminho. Se me perguntar friamente, digo que não, se me perguntar se é possível fazer melhor, digo que sim. Temos muito caminho a fazer no mundo difícil da comunicação. Quando preparo algo para as pessoas, procuro sempre perguntar-me se eu vivo aquilo. É o segredo da comunicação”, admite D. Armando que, diz ser adepto das novas tecnologias e redes sociais.

“Tenho Facebook, por exemplo”, revela.

Os gostos

O passo que se segue é o Porto. O padre que é fã de Mariza e de Pedro Abrunhosa, foi aos 61 anos, nomeado pelo Papa Francisco, bispo auxiliar da Diocese do Porto.

Foi um convite inesperado. “Um verdadeiro choque. Não estava à espera. D. António Luciano transmitiu-me a novidade, no final do mês de outubro. Nunca me passaria pela cabeça dizer que não. Não é fácil, mas nada no Reino é fácil. Estive vários dias sem dormir quando soube da notícia. Ando nervoso. Ainda não percebi porque sou Bispo, anima-me o pensar para quê”, afirma o prelado.