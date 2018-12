Tragédia no INEM. Corpos das quatro vítimas mortais já foram resgatados

Os quatro corpos das vítimas mortais do acidente do helicóptero do INEM já foram resgatados, avança à Renascença fonte oficial da Protecção Civil.

As quatro vítimas são o médico espanhol Luis Vega, a enfermeira Daniela Silva, o piloto João Lima e o co-piloto Luís Rosindo que viajavam na aeronave depois de uma ação de socorro.

Os cadáveres estão agora a ser transportados para o Instituto de Medicina Legal do Porto.



Esta manhã, começaram, no topo da serra de Valongo, as investigações ao acidente que vitimou quatro profissionais do INEM, na tarde de sábado. No local estão elementos do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e Acidentes Ferroviários (GPIAAF).

Das quatro vítimas mortais, duas foram encontradas dentro da aeronave e as outras duas do lado de fora.

As investigações só começaram na manhã de domingo, apesar de os vestígios do helicóptero terem sido encontradas ainda de madrugada. A orografia do terreno e as condições climatéricas difíceis que os elementos das equipas de resgate encontraram não premitiram um acesso mais rápido à zona do incidente.



Manifestações de pesar

O primeiro-ministro, António Costa, manifestou pesar pela morte de quatro pessoas na sequência da queda de um helicóptero do INEM no regresso de uma missão de transporte de doentes.

“Quero naturalmente apresentar às famílias e amigos as mais sentidas condolências e dirigir uma palavra de solidariedade para todos aqueles que trabalham no Instituto Nacional de Emergência Médica e que prestam um serviço inestimável aos portugueses”, afirmou à Lusa em Abu Dabi, numa escala antes de partir para uma visita a uma força nacional destacada.

O primeiro-ministro disse que no momento próprio serão apuradas “as causas deste acidente”, frisando que “neste momento” é prematuro falar sobre as razões.

Em comunicado enviado às redações, a Ordem dos Médicos lamenta profundamente o incidente ocorrido com o helicóptero Augusta A109S ao serviço do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

“O espírito de missão destes profissionais, que faleceram ao serviço da Humanidade, ajudou a salvar muitas vidas”, salienta o bastonário da Ordem dos Médicos. Miguel Guimarães frisa que “são um exemplo para todos nós de coragem, resiliência e dedicação a uma causa maior, salvar vidas. Uma missão heróica que honra todos os portugueses”, lê-se no comunicado.

Já de madrugada, a ministra da Saúde Marta Temido esteve no local do acidente, em Valongo, e falou aos jornalistas por volta das 4h00, sublinhando a enorme consternação com que recebeu a notícia do acidente e da perda de quatro profissionais de saúde.

A aeronave que caiu estava a regressar à base, em Macedo de Cavaleiros, distrito de Bragança depois de ter realizado uma missão de emergência médica de transporte de um doente grave para o Hospital de Santo António, no Porto.



O transporte teve início às 15h13 horas, altura em que o helicóptero levantou voo da sua base para o Hospital de origem do doente, tendo o mesmo sido entregue aos cuidados das equipas médicas do hospital de Santo António cerca das 18h10.