Hóquei em patins. Benfica falha final da Intercontinental feminina

O Benfica falhou a presença na final da Taça Intercontinental feminina de hóquei em patins, ao perder por 4-3 com as anfitriãs do Concépcion HC, na meia-final disputada em San Juan, na Argentina.

A formação 'encarnada', vice-campeã europeia em título, chegou à vantagem por Marlene Sousa, aos dois minutos, mas as campeãs sul-americanas deram a volta e atingiram o intervalo a vencer por 3-1, com golos de Verónica Dieguez, aos três, Milagros Carrera, aos 16, e Maria Florencia Felamini, aos 21.

Na segunda parte, a equipa do Concépcion HC elevou para 4-1, através de um golo de contra-ataque por Maria Florencia Felamini e o jogo parecia resolvido, mas o Benfica ainda reagiu e chegou ao 3-4, com golos de Maria Sofia Silva, aos 40 minutos, e da espanhola Aina Arxé, aos 43.

Com sete minutos para jogar, as águias ainda procuram o empate e tiveram várias ocasiões para o fazer, mas desperdiçaram todas.

Na segunda meia-final, defrontam-se as espanholas do Gijón HC, campeãs europeias em títulos, e as argentinas do Andes Talleres, vice-campeãs da América do Sul.