Bruno de Carvalho continua suspenso no Sporting

Os sócios do Sporting decidiram em assembleia geral manter a suspensão de um ano a Bruno de Carvalho, antigo presidente do clube.

Segundo os dados oficiais divulgados por Rogério Alves, presidente da assembleia-geral, 68.5% dos sócios votaram pela manutenção do castigo.

Também foram mantidas as suspensões de 10 meses a Alexandre Godinho, Carlos Vieira, José Quintela, Rui Caeiro e Luís Gestas, os outros membros da direção de Bruno de Carvalho.

Já Elsa Judas e Trindade Barros foram expulsos de sócios do clube.

Votaram quase quatro mil sócios.

Rogério Alves considera que a assembleia-geral "correu bem" mas diz que o processo de escrutínio precisa de ser atualizado.



"À assembleia geral (AG) compete deliberar e hoje as pessoas que eram recorrentes e tiveram 15 minutos para usarem da palavra e apresentaram os seus pontos de vista. Depois todos os que se inscreveram puderam usar da palavra. 30 pessoas. O escrutínio decorreu de forma tranquila. O dever de uma AG é que se debata e se delibere. Foi o que aconteceu. Os resultados demoraram algum tempo a escrutinar porque houve uma contagem e conferência, ato contínuo, para que tudo ficasse contado até à décima. Não compete à MAG tirar ilações políticas para o clube. A AG decorreu com tranquilidade, o que havia a fazer foi feito. Os resultados foram apurados e esta demora tem a ver com o longo período de escrutínio. Temos de encontrar formas mais modernas do Séc. XXI para fazer estes escrutínios, mas é assim", referiu.

O presidente da mesa da assembleia-geral confirma que "todas as sanções que foram aplicadas, suspensão e expulsão, se mantiveram porque a AG entendeu, com votações diferentes mas a maioria dos sócios votantes optou por mantê-las".