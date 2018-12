Padre Armando Domingues é a partir desde domingo bispo auxiliar do Porto

O padre Armando é este domingo ordenado Bispo auxiliar do Porto. É descrito pelos paroquianos como “bom comunicador e simpático”, responsável pela edificação de uma Igreja na paróquia de Nossa Senhora do Viso, em Viseu, onde esteve mais de 10 anos.

A notícia da nomeação “foi um choque”, reconhece o próprio. “Não estava à espera. D. António Luciano transmitiu-me a novidade, no final do mês de outubro. Nunca me passaria pela cabeça dizer que não. Não é fácil, mas nada no Reino é fácil. Estive vários dias sem dormir quando soube da notícia. Ando nervoso. Ainda não percebi porque sou Bispo, anima-me o pensar para quê”.

“A minha vocação é ser cristão, tive as minhas dúvidas e hesitações, mas depois a partir dos 17 anos nunca mais tive dúvidas. O ser pároco foi a minha realização como padre. Eu sinto-me bem no meio do povo”, confessa.

Vai para o Porto, o padre que é fã de Mariza e de Pedro Abrunhosa. Aos 61 anos, Armando Esteves Domingues foi nomeado bispo auxiliar da Diocese do Porto pelo Papa Francisco.

Da diocese de Viseu “levo aquilo que sempre vivi, a partilha das relações com as pessoas, o caminhar e decidir juntos, fala-se muito de sinodalidade, mas estamos muito longe de o conseguir. O mundo hoje é muito plural. A diversidade é riqueza, integrá-la é uma aventura, mas se não a percorrermos, perdemos o caminho”.

Mas D. Armando Domingues não quer perder o caminho nem desperdiçar o tempo a discutir assuntos secundários. “Neste contexto do que é uma Igreja mãe, não se percebe que existam assuntos fraturantes. É apenas a diversidade das pessoas nas suas riquezas, criaturas humanas, filhas de Deus, sem bilhete de identidade, a fratura pode estar é dentro de nós. A orientação sexual, o rumo da vida, uma relação que chega ao fim, quem sou eu para, por palavras minhas, criticar ou agudizar o sofrimento das pessoas. A igreja só tem que demonstrar o amor de mãe e nós temos tudo isso. E às vezes desperdiçamo-lo a discutir coisas tão secundárias. Nós estamos para caminhar com a pessoa”, defende o prelado que salienta a boa relação com o Bispo do Porto. “Tenho uma boa relação com D. Manuel Linda, é uma pessoa muito aberta, inteligente, conheço-o desde os tempos do Seminário”.

D. Armando Domingues foi ordenado sacerdote a 3 de janeiro de 1982, depois de ter passado pelos seminários de Fornos de Algodres e Viseu. Foi capelão militar, professor e mais recentemente ecónomo e vigário geral da diocese de Viseu. Nasceu na Beira Baixa, na freguesia de Oleiros, distrito de Castelo Branco, mas a paróquia de Nossa Senhora do Viso parece ser a terra natal de D. Armando Esteves Domingues.