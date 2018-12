Sérgio Conceição. “Ninguém nas competições internas está acima de nós"

O treinador do FC Porto elogiou a forma como a sua equipa esteve em campo e desvalorizou a possibilidade de o clube bater recorde de vitórias depois de este sábado ter chegado às 13.

Sérgio Conceição considera que “a vitória justa contra uma equipa difícil, que nos lances de bola parada nos fez estar sempre alerta. Estivemos muito bem nesse capítulo e dou os parabéns aos jogadores."

Em declarações à Sporttv, o técnico dos dragões considera que entraram “bem no jogo, primeiros 20 minutos fomos bons e criámos ocasiões. Não marcámos e sofremos golo num campo difícil, pesado. Não foi um jogo bonito mas foi competitivo. Marcámos antes do intervalo e as alterações foram para ir atrás da vitória”.

Conceição refere que “a equipa não sabe gerir o jogo no sentido de ter uma posse de bola algo passiva, olhamos sempre para a baliza contrária”.

Os dragões seguem com duas reviravoltas seguidas. "Esta é uma equipa com carácter, personalidade e maturidade muito interessantes”.

“Sabemos que ninguém nas competições internas está acima de nós, nós é que por vezes podemos dar algo ao adversário para ser melhor num ou outro momento do jogo. No plano emocional estamos a atingir uma maturidade interessante, sempre em busca de mais e melhor."

Quanto às 13 vitórias conseguidas e o recorde que se aproxima, o técnico campeão nacional desvaloriza.

"A meta era ganhar hoje e depois começar a pensar na Taça, na terça-feira. Não ligo a isso, é sempre bom que coincidam as vitórias com essas estatísticas mas o importante é ganhar”.

O FC Porto venceu o Santa Clara por 2-1, com golos de Soares e Marega, e é líder isolado no campeonato.