Desapareceu helicóptero do INEM na zona de Valongo

Um helicóptero do INEM com quatro pessoas a bordo desapareceu na serra das Pias, em Valongo, depois das comunicações com o meio aéreo terem sudo perdidas.

O alarme foi dado às 18h50 e a bordo estarão quatro pessoas: dois pilotos, um médico e um enfermeiro-médico.

O meio aéreo tinha ido entregar um doente ao Hospital de Santo António, no Porto, e estava a regressar à base, em Macedo de Cavaleiros.

Ao que a Renascença apurou, estão em curso buscas com recurso aos bombeiros locais e a Força Aérea.

[em atualização]