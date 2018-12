CDOS do Porto confirma quatro mortos em queda de helicóptero do INEM

O CDOS do Porto confirma a morte de quatro pessoas em queda de helicóptero do INEM em Valongo. A informação foi já confirmada de madrugada alguns minutos depois de um primeiro briefing da Proteção Civil que tinha adiantado que tinham sinalizado o ponto de contacto aparelho com o solo.

O comandante Rodrigues Alves confirma que "foram encontrados os destroços com os quatro corpos sem vida: dois dentro do helicóptero e dois fora, entre os destroços".

Segundo o INEM, "a aeronave em questão regressava à sua base, em Macedo de Cavaleiros, distrito de Bragança" depois de ter realizado uma missão de emergência médica de transporte de um doente grave para o Hospital de Santo António, no Porto.



O doente em questão era uma mulher com 76 anos de idade, com problemas cardíacos graves, do Hospital Distrital de Bragança para o Hospital de Santo António, no Porto. O transporte teve início às 15h13 horas, altura em que o helicóptero levantou voo da sua base para o Hospital de origem do doente, tendo o mesmo sido entregue aos cuidados das equipas médicas do hospital de Santo António cerca das 18h10m.

Ao que a Renascença apurou, decorrem neste momento buscas, envolvendo vários meios de Proteção Civil, com vista a localizar o aparelho. O último contacto com o helicóptero foi registado por volta das 18h30m, na zona de Valongo.

Apesar do alerta ter sido dado por volta das 18h30, as operações apenas começaram às 20h15.