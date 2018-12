Benzema marca, Courtois defende e o Real Madrid vence

O Real Madrid venceu o Rayo Vallecano por 1-0, na 16.ª jornada da Liga espanhola, graças a um golo de Benzema.

O guarda-redes belga Thibaut Courtois foi obrigado a negar, com uma grande defesa aos 92 minutos, o empate a Alex Alegria.

Os merengues estão agora provisoriamente no terceiro lugar da tabela e ficam à espera do resultado do Sevilha.

A equipa veio de uma derrota pesada em casa para a Liga dos Campeões.

O Barcelona lidera com 31 pontos, seguido do Atlético Madrid, com os mesmos pontos, depois da sua vitória de hoje por 3-2 em Valladolid, mas os catalães podem voltar a isolar-se no primeiro lugar caso pontuem no terreno do Levante, no domingo.