Incêndio em zoo de Inglaterra obriga à retirada de animais

Um incêndio deflagrou este sábado de manhã no jardim zoológico de Chester, um dos maiores da Inglaterra, levando à evacuação de animais e visitantes.

De acordo com uma fonte do jardim zoológico, não há vitimas a registar e todos os animais foram retirados em segurança.

"Podemos confirmar que as autoridades estão a combater o fogo no habitat da Monsoon Forest. Os visitantes foram retirados e a nossa equipa está a trabalhar com os serviços de emergência para controlar a situação",pode ler-se numa publicação no 'site' do Jardim Zoológico de Chester.