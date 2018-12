Sporting faz seis alterações nos convocados

O Sporting apresenta seis alterações na lista de 18 convocados para a receção ao Nacional, da 13ª jornada da I Liga de futebol, se comparado com o jogo contra o Vorskla Poltava, da Liga Europa.

Entre as novidades na do treinador holandês Marcel Keizer destacam-se os regressos de Mathieu, Bruno Gaspar, Bruno César, Nani, Gudelj e Dost, que foram 'poupados' no último jogo.

Saíram dos eleitos vários jovens do plantel sub-23 (Thierry Correia, Abdu Conte, Pedro Marques e Bruno Paz), mas também Acuña, por castigo, e Montero, que se lesionou.

O jogo entre Sporting e Nacional está marcado para domingo, às 20h00.

Lista de 18 convocados:

Guarda-redes: Renan e Salin.

Defesas: Bruno Gaspar, Mathieu, Coates, André Pinto, Jefferson e Ristovski.

Médios: Bruno César, Petrovic, Gudelj, Miguel Luís, Bruno Fernandes, Nani e Mané.

Avançados: Dost, Diaby e Jovane Cabral.