Moreirense ganha ao lanterna-vermelha

Esta partida marcou a estreia do treinador Tiago Fernandes no comando técnico do Chaves.

O conjunto de Moreira de Cónegos, derrotado nas duas últimas rondas, passou a somar 19 pontos, enquanto os flavienses, que sofreram o sétimo desaire consecutivo, após o 2-2 com o Benfica, à sexta ronda, mantiveram-se com sete, no último lugar.

Tiago Fernandes (treinador do Desportivo de Chaves)

"Fizemos 30 minutos como quero, mas, com o penálti falhado, a equipa ressentiu-se um pouco. Não houve confusão na marcação, pois há dois marcadores, o Bressan assumiu e falhou, como em outros jogos poderá marcar. Neste momento, a equipa não está como quero, temos muito para crescer e melhorar, pois nada se consegue em dois ou três dias e temos de dar a volta à situação. Vamos crescer, melhorar e tirar o Chaves desta situação. Tivemos duas falhas nos momentos dos golos, em dois momentos que tínhamos preparado bem a equipa, lances rápidos que não são fáceis de abordar, pois os jogadores perdem o foco e o adversário, com a qualidade que tem, aproveita. Defensivamente, temos de melhorar muito, temos de crescer a defender. Sabemos perfeitamente, e temos noção da realidade, de que precisamos de crescer e melhorar vários aspetos. São aspetos que já trabalhei e lhes disse que temos de melhorar. Vamos dar continuidade aquilo que temos feito, pois nada se consegue de um dia para o outro. Não estou satisfeito com a exibição na segunda parte. Caímos com o golo e tem de ser o contrário, temos de dar uma boa resposta. Os jogadores têm de olhar para a sua qualidade e sentir que não chega, que é preciso dar mais a cada treino e a cada semana. É normal os jogadores sentirem o peso da derrota, pois não gostam de perder. Já lhes disse que assumo as responsabilidades e que eles apenas precisam de se preocupar em jogar. Sei que não posso fazer o que a equipa precisa pelo quadro competitivo que temos, com muitos jogos em poucos dias, mas temos de gerir e tentar melhorar o mais rapidamente possível".

Ivo Vieira (treinador do Moreirense)

"Há que desfrutar do resultado hoje, sabendo que o dia acaba à meia noite. Obviamente que já se começa a pensar no que vem daqui para a frente. Disse no lançamento do jogo que íamos correr atrás dos pontos perdidos em casa. Sei que criámos expectativas muito grandes a quem rodeia o futebol, e todo o mundo esperava um resultado diferente do que tivemos na jornada passada, mas as pessoas têm de perceber que todas as equipas lutam pelo mesmo. Temos de ter os pés bem assentes na terra, perceber que há equipas que também lutam pela vida, pelo seu orgulho e pelos pontos e que vamos encontrar dificuldades em alguns jogos e vamos perder pontos onde pensamos que os podíamos conseguir e ganhar pontos em jogos como este. Acreditava naquilo que a equipa podia fazer, os jogadores têm todo mérito pelo que fizeram hoje. O Chaves entrou bem e forte nos primeiros 15 minutos, depois tivemos bem, com situações de golo. Na segunda parte, dominámos e entrámos novamente melhor. O jogo podia ter ido para um resultado de tranquilidade. Ao sofrermos o 2-1, o Chaves também acreditou, mas fomos equilibrados e valentes até ao fim. Acho que é uma vitória merecida, os adeptos estiveram cá e vale sempre a pena puxar por nós e alavancar-nos. O resultado é para eles, que nos apoiaram imenso, e para os jogadores, que acreditam na qualidade que têm, que é imensa. O nosso grande objetivo é fazer uma época tranquila, como dissemos no lançamento da época, sabendo que ia ser difícil, pelo que tem sido feito nas últimas épocas no Moreirense. São resultados destes que dão alguma paz aos adeptos e a quem sofre pelo Moreirense.”