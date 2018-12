Terceira vitória consecutiva dos Wolves em Inglaterra

O Wolverhampton venceu o Bournemouth por 2-0 e somou a terceira vitória consecutiva na Premier League.

Raúl Jiménez e Ivan Cavaleiro marcaram os golos dos Wolves. Pela equipa de Nuno Espírito Santo jogaram a titulares os portugueses Rui Patrício, João Moutinho, Rúben Neves e Diogo Jota.

A equipa mais portuguesa de Inglaterra subiu ao sétimo posto da Liga inglesa, com 25 pontos.

Já o Manchester City, de Bernardo Silva, venceu o Everton, de Marco Silva e André Gomes, por 3-1, e subiu à liderança da Premier League à condição.

Gabriel Jesus fez dois golos dos citizens. Calvert-Lewin descontou, mas Sterling fixou o resultado final.

Os azuis de Manchester sobe ao primeiro lugar, com 44 pontos (mais dois que o Liverpool, com menos um jogo), enquanto o Everton é sétimo classificado, com 24.

Por sua vez, o Watford venceu o Cardiff por 3-2 com Domingos Quina a marcar o golo decisivo.