TAP foi a primeira a fazer voo comercial com o Airbus A330-900 neo

Partiu esta manhã do Aeroporto de Lisboa com destino a São Paulo no Brasil, o primeiro voo comercial do Airbus A330-941neo. A TAP é a primeira companhia a voar com esta aeronove.

Tem o registo CS-TUB e o nome de baptismo Dom João II "O Príncipe Perfeito".

A companhia portuguesa é a 1ª a nível mundial a receber este novo modelo da Airbus. Tem capacidade para levar 295 passageiros, e partiu às 10h57. Tem a chegada prevista a São Paulo para as 19h00 locais (21h00 em Portugal). O voo terá a duração de 10 horas.

O CEO da TAP, Antonoaldo Neves, referiu que a entrega deste avião é um passo estratégico para o desenvolvimento da companhia aérea.