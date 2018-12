Com mais opções para o onze, Keizer resolve dores de cabeça "com paracetamol"

Satisfeito com as exibições dos jovens jogadores provenientes da Academia, Keizer tem mais opções para o onze do Sporting. Uma dor de cabeça que o treinador diz resolver “com paracetamol”. “Mas é bom ter de pensar assim no onze inicial para o próximo jogo porque a competição na nossa equipa está lá, isso é bom para o treinador e para os jogadores”, afirma.

Fora das opções está, para já, Fredy Montero. O jogador tem uma lesão ligamento da sidesmose do tornozelo direito e deve parar um mês. “Espero que seja um pouco menos”, acrescentou o treinador.

Marcel Keizer espera um jogo “bem organizado taticamente” em Alvalade, este domingo. O Sporting recebe o Nacional da Madeira em jogo a contar para a 13ª jornada do campeonato.

Na conferência de imprensa de antevisão da partida, o treinador dos leões alertou para possíveis dificuldades até porque, salienta, o Nacional é uma equipa que “não se limita a defender”.

Keizer orientou esta manhã o último treino de preparação para o jogo frente ao Nacional. Raphinha foi a grande novidade nos trabalhos em campo. O extremo brasileiro está de regresso, depois de uma longa paragem devido a uma descompensação muscular. Não compete desde 7 outubro, altura em que se lesionou no jogo com o Portimonense.

Ausentes do terreno de jogo continuam Wendel e Battaglia, que cumprem um plano de tratamento e recuperação.

O Sporting-Nacional disputa-se às 20h00 de domingo. A partida tem relato na antena da Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.