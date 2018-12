Rui Vitória quer consolidar “fase de retoma” frente ao Marítimo

O Benfica desloca-se à Madeira, este domingo, para defrontar o Marítimo. Rui Vitória garante que a equipa vai a jogo “com grande determinação”. “Vamos encontrar uma equipa difícil, temos que estar muito concentrados e muito agressivos, no bom sentido”.

Na conferência de imprensa de antevisão da partida, o treinador fez o balanço do primeiro terço do campeonato. Para Rui Vitória, o Benfica começou a época "muito bem" e com qualidade. Contudo, reconhece, seguiu-se um período de "abaixamento do rendimento".

Agora, diz, os encanados estão "numa fase de retoma". "Voltamos a estar muito melhor posicionados em todos os contextos competitivos. Do ponto de vista mais objetivo, temos indicadores muito interessantes no que respeita à qualidade, às finalizações, à posse de bola e ao número de passes”, afirma.

Rui Vitória realça que a equipa está a ganhar confiança e quer consolidá-la na partida no Funchal. “Já tivemos momentos muito bons e vamos tê-los novamente”, diz o técnico.

Questionado sobre alguma insatisfação dos adeptos em relação às exibições da equipa, Rui Vitória garante que não se sente um treinador indesejado no clube e diz estar apenas focado “em que o Benfica ganhe”.

O Marítimo - Benfica disputa-se às 17h30 de domingo, no Funchal, e tem relato na antena da Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.