Operação Marquês. Desapareceu o registo da atribuição do processo a Carlos Alexandre

O registo da atribuição do processo da Operação Marquês ao juiz Carlos Alexandre, em setembro de 2014, desapareceu do sistema informático Citius, segundo escreve o jornal Público na edição deste sábado.

A informação consta de um despacho do juiz Ivo Rosa, o magistrado que decidirá se o caso segue ou não para julgamento.

O juiz pediu ao presidente do Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça (IGFEJ), que gere o sistema informático CITIUS, para esclarecer “quem procedeu a essa alteração/eliminação" dos dados.

O Conselho Superior da Magistratura está a averiguar.

A investigação resulta da denuncia exposição apresentada pela defesa do ex-ministro socialista, Armando Vara. Os advogados de Sócrates também pegaram no argumento, pedindo ambas as defesas que fossem invalidados todos os elementos de prova recolhidos a partir de 9 setembro de 2014.