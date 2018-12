Onze pessoas morrem em templo hindu depois de comerem refeição

Onze pessoas, entre as quais duas crianças, morreram e mais de 90 foram hospitalizadas após ingerirem uma refeição num templo do estado de Karnataka, no sul da Índia.

A informação é dada pela polícia local, este sábado, e as autoridades acreditam que este é um caso de intoxicação alimentar em massa.

Foram interrogados dois suspeitos por poderem estar ligados ao incidente que ocorreu na sexta-feira, depois de os devotos começarem a sentir sintomas de mal-estar.

As vítimas comeram arroz de tomate e muitas delas ainda estão a ser tratadas por vómitos, diarreia e doenças respiratórias.

Os meios de comunicação local estão a avançar que a intoxicação alimentar foi resultado da contaminação por pesticidas, mas a polícia disse que ainda é cedo para tirar conclusões sobre a causa.

"Enviámos os órgãos dos mortos e a comida envenenada para o laboratório forense", disse à Reuters Geetha MS, um agente policial do distrito de Chamarajanagara, onde fica o templo.

"Só depois de receber o relatório podemos dizer o que aconteceu", acrescentou. Vários corvos e cães também foram encontrados mortos depois de comer a comida, acrescentou fonte policial.

Em 2013, 23 crianças de escolas do estado oriental de Bihar morreram, num dos piores surtos de intoxicação alimentar em massa naquele país.

A polícia suspeitou de um óleo de cozinha que havia sido guardado num recipiente usado anteriormente para armazenar pesticidas.

O governo de Karnataka já anunciou que haverá ajuda financeira de 500.000 rúpias (6.150 euros) para as famílias de cada um dos mortos, de acordo com relatos dos meios de comunicação.