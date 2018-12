Belenenses ganha ao Estoril na Liga Revelação

O Belenenses venceu o Estoril, por 1-0, no jogo de abertura da jornada 17 da Liga Revelação.

O golo do triunfo no está do Real, em Queluz, foi apontado por João Rodrigues, aos 60 minutos.

A equipa da casa, que soma o terceiro jogo consecutivo sem perder, sobe aos 22 pontos. Já os canarinhos, que não perdiam desde 22 de outubro, mantêm os 30.

Resultados:

D. Aves 2-1 Portimonense

Sporting 2-0 Académica

Belenenses 1-0 Estoril

Marítimo - Rio Ave (15 dezembro)

V. Setúbal - Vitória SC (15 dezembro)

Sp. Braga - Cova da Piedade (15 dezembro)

Feirense - Benfica (15 dezembro)

Classificação

1- D. Aves 34 pontos/17 jogos

2- Sp. Braga 33/17

3- Benfica 32/16

4- Estoril 30/18

5- Rio Ave 29/16

6- Sporting 29/17

7- V. Guimarães 27/16

8- Belenenses 24/18

9- Marítimo 22/18

10- V. Setúbal 20/16

11- Académica 15/17

12- Portimonense 15/18

13- Cova da Piedade 12/16

14- Feirense 5/16