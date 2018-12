Hóquei em patins. FC Porto na final da Taça Intercontinental

O FC Porto apurou-se para a final da Taça Intercontinental de hóquei em patins, ao vencer os argentinos do Murialdo, por 7-5, em San Juan, na Argentina.

Hélder Nunes (2), Rafa (2), Gonçalo Alves, Reinaldo Garcia e Giulio Cocco fizeram os golos dos dragões.

Os argentinos descontaram por Joaquin Vargas, Julian Tamborindegui (3) e German Nacevich.

Na final, o FC Porto vai defrontar os espanhóis do Barcelona, campeões europeus, ou os argentinos do Concépcion, vice-campeões sul-americanos.

No sábado, a equipa feminina do Benfica também procura o acesso à final, defrontando o Concépcion, que joga no seu pavilhão, em San Juan.