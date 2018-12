Braga goleia Feirense e iguala dragões

O Sporting de Braga voltou a igualar provisoriamente o FC Porto na liderança da I Liga de futebol depois de golear o Feirense, por 4-0, em jogo da 13.ª jornada.

O brasileiro Dyego Sousa voltou aos golos, fez um 'hat-trick', aos 27, 44 e 68 minutos, o último de grande penalidade, e é o melhor marcador do campeonato. Wilson Eduardo fez o último golo, aos 83 minutos, também de penálti.

Com este resultado, o Sporting de Braga passou a somar os mesmos 30 pontos do FC Porto, que joga este sábado com o Santa Clara, ficando com mais dois do que o Sporting e quatro do que o Benfica, que também têm menos um jogo.

O Feirense somou o 11.º jogo consecutivo sem vencer e segue na 16.ª e antepenúltima posição, abaixo da zona de despromoção, com 10 pontos.