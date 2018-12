Equipa de Miguel Cardoso empata na abertura da jornada em Espanha

O Celta de Vigo, orientado pelo treinador português Miguel Cardoso, empatou 0-0 diante do Leganés, na abertura da 16ª jornada da Liga espanhola.

Nos últimos 20 minutos o Celta aumentou a pressão sobre a defesa visitante, criando três oportunidades de golo, incluindo dois remates aos ferros da baliza.

É o primeiro empate do Celta sob o comando técnico de Miguel Cardoso, que soma ainda duas vitórias e uma derrota na liga espanhola, e que deixa a equipa na oitava posição, com 21 pontos, mas tem o Getafe, o Girona e o Espanyol em nono, 10.º e 11.º, respetivamente, com os mesmos pontos e menos um jogo.

Por seu lado, o Leganés está na 16ª posição, com 18 pontos.

O Barcelona lidera com 31 pontos, seguido do Sevilha e do Atlético Madrid, ambos com 28, e do Real Madrid, com 26.