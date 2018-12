Bis de Jackson Martinez dá vitória ao Portimonense

O Portimonense venceu o Vitória de Setúbal, por 3-1, no jogo de abertura da 13.ª jornada da I Liga de futebol.

Em destaque nesta partida esteve o colombiano Jackson Martínez, que fez dois golos, aos 42 e 58 minutos. É o terceiro golo do ex-avançado dos dragões na temporada.

O brasileiro Jadson tinha feito o primeiro golo da partida dos algarvios, logo aos 10 minutos.

Pelos sadinos descontou o médio Mikel Agu, aos 60 minutos.

Com o sexto jogo consecutivo sem perder em casa, o Portimonense subiu ao 10.º lugar, com 17 pontos, os mesmos do Vitória de Setúbal, que está um posto acima.