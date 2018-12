Boca Juniors vai mudar de treinador

O presidente do Boca Juniors, Daniel Angelici, não vai renovar o contrato com o treinador da equipa, Guillermo Barros Schelotto.

Na primeira conferência de imprensa depois da derrota frente ao River Plate na final da Taça dos Libertadores, Daniel Angelici referiu que "o melhor para o Boca é começar o ano com um novo corpo técnico”.

“Isto não é um adeus, mas sim um até breve pelo estatuto de ídolo que Guillermo conquistou quer como jogador quer como treinador. Certamente haverá muitos candidatos ao seu cargo, mas primeiro queria ter uma conversa franca e sincera com Guillermo pelo respeito mútuo que temos", disse Angelici, assumindo que estava na hora de "dar a cara quando os adeptos do Boca vivem momentos de tristeza".

De resto, o presidente do Boca faz uma promessa: "Aos verdadeiros adeptos do Boca quero deixar a mensagem de que não vou meter um dia de folga nem gozar férias para colocar toda a minha energia até ao último dia na gestão deste clube no meu segundo mandato, até às eleições, em dezembro de 2019".

Schelotto esteve três anos no comando técnico do Boca Juniors.

Ainda não há nomes para o cargo.