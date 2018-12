​Marcelo acompanha operações de socorro de acidente com elétrico em Lisboa

O Presidente da República enaltece a capacidade de resposta "imediata e muito eficiente" ao descarrilamento de um elétrico na rua de São Domingos à Lapa, em Lisboa, considerando que se trata de uma "situação muito difícil".



"Felizmente houve uma capacidade de resposta imediata e muito eficiente e o número de pessoas que já foi resgatado é muito superior àqueles que falta desencarcerar", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa, que chegou ao local cerca de uma hora depois de o acidente ter acontecido.

Em declarações transmitidas pelas televisões, o Presidente da República disse ainda que é de "louvar" o "modo muito cuidadoso" como as operações de socorro estão a decorrer, porque a "situação é muito difícil".

"Vamos esperar, a ver se o saldo global é um saldo que não tenha vítimas que não sejam feridos", acrescentou, notando que "estão em curso ainda muitas diligências, primeiro em relação ao número de pessoas que estão a ser desencarceradas".

O descarrilamento do elétrico na rua São Domingos à Lapa provocou 11 feridos, "todos conscientes", disse à Lusa fonte do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

A mesma fonte indicou que os hospitais de São Francisco Xavier, São José e Santa Maria estão "avisados" e com "capacidade para receberem as vítimas".

O INEM tem no local três viaturas médicas, três ambulâncias, uma mota de emergência e uma ambulância de suporte imediato de vida.

Segundo fonte do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, o acidente ocorreu no cruzamento com a Rua Garcia de Orta.

"Há vários feridos no interior, mas ainda se está a avaliar a gravidade dos ferimentos", indicou, pouco depois das 18:30, acrescentando haver desencarceramentos em curso.

Fonte dos Sapadores Bombeiros de Lisboa disse que o elétrico está "bastante danificado" e especificou que o regimento mobilizou para o local 25 operacionais e seis viaturas.

O número estimado de pessoas transportadas pelo elétrico na altura do acidente era de entre 25 e 30, uma vez que o veículo estava cheio.

O alerta para a PSP foi dado às 18h07.

A página da Proteção Civil na internet refere um total de 64 operacionais e 24 veículos envolvidos nas operações.