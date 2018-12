Descarrilamento de elétrico em Lisboa faz "28 feridos ligeiros"

O descarrilamento de um elétrico no bairro da Lapa, em Lisboa, esta sexta-feira, provocou "28 feridos ligeiros". Todas as vítimas já foram retiradas, avança fonte oficial no local do acidente.

O acidente aconteceu às 18h04, na Rua de São Domingos à Lapa. A composição ficou completamente destruída.

"Os serviços de emergência chegaram rapidamente e havia bastantes vítimas dentro e fora do elétrico”, disse uma fonte da Proteção Civil aos jornalistas.

“Todas as vítimas foram desencarceradas. Não há nenhuma vítima crítica, todas ligeiras. Foram encaminhadas para o hospital”, adiantou.

O elétrico da carreira 25 descarrilou, embateu num edifício e ficou "bastante danificado", disse inicialmente à Renascença fonte dos Sapadores de Lisboa.



Em declarações à Renascença pelas 19h00, Pedro Madureira Miguel, uma testemunha no local do acidente, contava que "o elétrico virou na Rua de São Domingos à Lapa, cheio de pessoas. Havia bebés lá dentro".



“Algumas pessoas saíram, pelo próprio pé, pela parte superior do elétrico, mas ainda há pessoas que continuam lá dentro. Ouvimos bebés a chorar, mas depois o choro parou. É um desastre horrível”, referiu Pedro Madureira Miguel.