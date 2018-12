​Museu e Igreja da Misericórdia do Porto nomeados para Museu Europeu do Ano

O Museu e Igreja da Misericórdia do Porto (MMIPO) está entre os museus europeus nomeados para o EMYA 2019 - Prémio de Museu Europeu do Ano, foi esta sexta-feira anunciado.



O presidente da Associação Portuguesa de Museologia (APOM), João Neto, confirmou que o MMIPO, o museu, localizado no Porto, é o único museu português representado na lista de nomeados.

Criado pelo Conselho da Europa, o Fórum Europeu dos Museus atribui o Prémio Museu Europeu do Ano (European Museum of the Year Award ou EMYA, na sigla original) desde 1977, ano da sua fundação.

O Museu da Misericórdia do Porto está situado no centro histórico do Porto, na rua das Flores, no edifício que foi sede da instituição, de meados do século XVI até ao ano de 2013.

Ao longo dos séculos, o edifício sofreu várias alterações, sendo a mais recente a sua adaptação para funções museológicas.

O museu dá a conhecer a história da Santa Casa da Misericórdia do Porto e os seus propósitos institucionais, e divulga as suas coleções de arte.

O percurso museológico integra a Igreja da Misericórdia, construção do século XVI que recebeu uma grande intervenção no século XVIII, protagonizada por Nicolau Nasoni, e a Galeria dos Benfeitores, exemplar da arquitetura do ferro e vidro da cidade.

Na área da museologia, o Prémio Museu Europeu do Ano é o principal e o mais antigo dos galardões atribuídos pelo EMF e também o mais prestigiado na Europa, criado para reconhecer a excelência no setor museológico europeia e promover processos inovadores.

Em 2018, o Museu do Design, em Londres, foi galardoado com o Prémio Museu Europeu do Ano, numa cerimónia que decorreu em Varsóvia, por iniciativa do Fórum Europeu dos Museus, que ali realizou a sua reunião anual.

Nesse ano estiveram nomeados dois museus portugueses: o Museu Nacional dos Coches, em Lisboa, e o Museu Nacional Ferroviário, no Entroncamento.

O Museu Europeu do Ano 2019 e restantes premiados vão ser conhecidos em maio do próximo ano, numa cerimónia num país ainda a determinar, segundo a APOM.