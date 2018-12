Trabalhadores do fisco avançam com greve no final do ano

Os trabalhadores da Autoridade Tributária e Aduaneira vão organizar uma greve (que abrangerá os trabalhadores dos serviços tributários e das alfândegas) o entre o Natal e o Ano Novo, de 26 e 31 de Dezembro. A intenção, segundo o Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos, é forçar o Governo a negociar a revisão das carreiras especiais da Autoridade Tributária.

Importa referir que o Governo já apresentou aos funcionários da Autoridade Tributária e Aduaneira um documento de trabalho. No entanto, ao Público, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos, Paulo Ralha, explica que pretendem receber do executivo a proposta de articulado da lei para negociar.

“Queremos que o Governo nos entregue rapidamente um articulado para iniciarmos a negociação. A proposta apresentada é um documento extramente genérico”, explica.

O pré-aviso de greve foi aprovado esta sexta-feira e deve ser entregue em breve. Esta coincidirá (algo que já aconteceu com o anterior Governo PSD-CDS) com os últimos dias de cobrança de receita fiscal em 2018.