Marroquino detido por seduzir e assaltar sul-coreanas em Lisboa

A PSP de Lisboa revelou esta sexta-feira dois casos envolvendo turistas que visitam a cidade.

Segundo a PSP foi detido um homem marroquino de 32 anos suspeito de seduzir, enganar, abusar e roubar mulheres estrangeiras. Neste caso, porém, o alegado criminoso apenas procurava mulheres de nacionalidade sul-coreana. O caso terá sido resolvido pela polícia, mas já tinha levado a embaixada sul-coreana em Portugal a manifestar a sua preocupação.

Aparentemente o suspeito fala coreano, o que lhe facilitava a abordagem, sendo essa a razão por detrás do seu critério tão particular.

A PSP tem registo de oito casos, sendo que o objetivo final era aceder aos cartões multibanco das vitimas, com os quais fazia o maior número de levantamentos possível.

O homem procurava sempre vítimas desacompanhadas e abordava-as como se fosse também turista. Depois tentava seduzi-las e embriagá-las até ao ponto em que não conseguiam resistir ao roubo dos cartões. Suspeita-se também de abusos sexuais.

O cidadão marroquino é suspeito da prática do crime de roubo, burla informática, imigração ilegal, falsificação de documento e falsas declarações. Foi apanhado em flagrante delito, tendo resistido à detenção. Uma posterior busca à sua residência descobriu 10 doses de cocaína, 5465 euros em numerário, 13 cartões de crédito furtados e duas máquinas fotográficas. Encontra-se agora em prisão preventiva.

Noutro caso também divulgado esta sexta-feira, a policia deteve um casal português, que tinha como missão ajudar proprietários de alojamentos locais.

Para alem da gestão de entradas e saídas, das limpezas e outras tarefas logísticas, contudo, este casal também furtava os bens dos turistas que alugavam as casas, segundo a polícia.

Nesta investigação a PSP de Lisboa tem registo de 10 situações.

O homem e a mulher, com 42 e 37 anos respetivamente, foram detidos após uma investigação que durou cerca de três meses e são suspeitos de sete crimes de furto qualificado e nove de burla informática. Foram apreendidos ainda artigos avaliados em cerca de 12 mil euros.

Durante as buscas à casa do casal foi ainda possível encontrar uma bolsa com cem euros e um cartão de crédito furtados na véspera a uma turista que ainda nem se tinha dado conta do seu desaparecimento.

Aos suspeitos foi aplicada a medida de prisão preventiva.