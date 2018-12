João Cancelo lesiona-se e vai ser operado

João Cancelo lesionou-se num joelho e vai ser submetido a intervenção cirúrgica, revelou esta sexta-feira o treinador da Juventus, Massimiliano Allegri.

Em conferência de imprensa, o técnico explicou que o lateral português se lesionou durante o treino da manhã desta sexta-feira. O tempo de ausência não será longo, contudo. "Vou dar-vos o boletim clínico: Cancelo lesionou-se esta manhã no menisco medial e vai ser operado hoje ou amanhã. Estará disponível depois da paragem de inverno", assegurou Allegri.

Cancelo irá, assim, desfalcar a Juve no dérbi frente ao Torino, no sábado, às 19h30. Também o extremo colombiano Juan Cuadrado está lesionado e poderá precisar de cirurgia. Em contraponto, Emre Can está recuperado e Khedira deverá regressar à ação na próxima semana.