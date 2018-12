Portugueses dão sinais de mal-estar geral

Numa altura em que se sucedem os sinais de contestação social, os comentadores do Visto de Fora não têm dúvidas: é cada vez mais evidente o mal-estar geral em Portugal, traduzido pelas greves e protestos em diversos setores, dos transportes à saúde, dos professores aos bombeiros.

Oliver Bonamici e Begoña Iñiguez responsabilizam a austeridade encapotada e alertam para as possíveis consequências desta situação.

Apesar de tudo, o ministro das Finanças, Mário Centeno, foi eleito figura do ano pelos correspondentes estrangeiros em Portugal e os nossos comentadores explicam porquê.

Na edição desta semana, falamos também das angústias de Theresa May, a braços com o Brexit, e de Emmanuel Macron, a contas com os coletes amarelos e regresso do terrorismo.

E saberão Olivier e Begoña o que significa “Ir para o Maneta”?