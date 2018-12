Artur Moraes será vice-presidente da SAD do Alverca

Artur Moraes, que em outubro terminou a carreira de guarda-redes, vai ser vice-presidente da SAD do Alverca, segundo informou o clube, esta sexta-feira, em comunicado.

No Facebook, o Alverca informou que a sua direção assinou, com um grupo de investidores, "um acordo de cedência do controlo absoluto e exclusivo da futura Sociedade Desportiva [SAD], recentemente aprovada". Artur Moraes, que enquanto guarda-redes passou por Benfica e Braga, será o vice-presidente da SAD do clube.

A SAD será liderada por Ricardo Vicintin, empreendedor brasileiro, cujo projeto desportivo e empresarial tem como propósito "instituir a profissionalização de todo o futebol sénior do clube", desde a equipa de sub-19 até à equipa principal, que atualmente disputa o Campeonato Nacional de Seniores. O atual presidente do Alverca, Fernando Orge, terá assento na administração da SAD, em representação do clube.

"A assinatura deste acordo sucede numa altura em que o clube atravessa uma saudável situação financeira, depois do saneamento económico a que a atual direção precedeu no exercício do seu mandato", pode ler-se no comunicado.