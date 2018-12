Montero tem lesão no ligamento do tornozelo direito e será reavaliado

O Sporting informou, esta sexta-feira, que Fredy Montero sofreu uma lesão no ligamento da sindesmose do tornozelo direito, pelo que precisará de ser submetido a exames complementares de diagnóstico nas próximas 24 horas.

Montero saiu lesionado do jogo com o Vorskla Poltava. Os outros clientes do departamento clínico do Sporting são Wendel, Raphinha e Battaglia, que continuam a cumprir tratamento e recuperação às respetivas lesões.

No site oficial, os leões revelaram que, no treino desta sexta-feira, os titulares do jogo com o Vorskla Poltava fizeram trabalho de recuperação no ginásio Os restantes cumpriram o trabalho habitual no relvado.