Criança morre de sede depois de ter sido detida na fronteira dos EUA

Uma menina de sete anos morreu de sede nos Estados Unidos, depois de ter sido detida com os seus familiares pelos serviços de imigração.

A família guatemalteca atravessou a fronteira ilegalmente no dia 6 de dezembro, integrada num grupo de 163 pessoas. O grupo acabou por abordar as autoridades de imigração, para se render, segundo o jornal “Washington Post”.

Os nomes da rapariga e dos seus familiares não foram divulgados.

Na manhã do dia 7 de dezembro, já num centro de detenção, a menina começou a ter convulsões. A equipa de emergência médica que acorreu ao local encontrou-a com cerca de 41 graus e conduziu-a ao hospital, onde veio a morrer de desidratação e choque, diz o jornal.

A agência que assegura a proteção da fronteira costuma fornecer comida e água aos imigrantes ilegais detidos e anunciou que ia abrir um inquérito para averiguar se tinham sido tomadas as medidas corretas neste caso. O hospital onde a menina veio a morrer não comentou o sucedido.

Na próxima semana está prevista uma audição ao responsável do Departamento de Segurança Interna, que tem jurisdição sobre o caso, e a principal representante do Partido Democrata na comissão judiciária já disse que vai exigir respostas ao que apelidou de “tragédia”.

A questão da imigração ilegal continua a ser muito sensível nos Estados Unidos. Donald Trump prometeu, durante a sua campanha, ser muito duro para com quem tentasse entrar ilegalmente no país e tem endurecido as medidas de segurança na fronteira.

No Verão a Administração prometeu uma política de “tolerância zero”, que incluía a separação de pais e filhos detidos. A medida foi muito polémica e acabou por ser quase totalmente revogada.