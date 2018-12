Casillas regressa aos treinos do FC Porto e continua sem ver Bazoer

Iker Casillas voltou ao Olival, esta sexta-feira, depois de ter sido dispensado do treino da véspera. O guarda-redes espanhol treinou sem limitações, juntamente com um grupo a que continua a falar Bazoer.

O médio holandês ainda não conta para Sérgio Conceição.Por razões disciplinares, Bazoer foi despromovido para a equipa B. Aboubakar prossegue tratamento à lesão que o impede de viajar para os Açores.

Os campeões nacionais defrontam o Santa Clara, no sábado, às 20h30, com o objetivo de preservar o primeiro lugar do campeonato com uma vitória. A acontecer será a 13ª consecutiva. O recorde de vitórias seguidas dos dragões é de 15 e foi estabelecido por Artur Jorge em 84/85.

O Santa Clara-FC Porto, a contar para a jornada 13 do campeonato, tem relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.