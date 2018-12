Ministra do Mar anuncia contratação imediata de 56 estivadores

Um dia muito importante para o porto de Setúbal, para o setor portuário e para a economia portuguesa. Foi desta forma que a ministra do Mar classificou, ao início da tarde desta sexta-feira, o acordo alcançado entre os sindicatos e os operadores portuários, que pôs termo à greve dos estivadores de Setúbal.

Ana Paula Vitorino, destacou "a maturidade, empenho e sentido de responsabilidade" dos protagonistas na busca da paz social no porto de Setúbal.

"É uma solução em que todos ganham", afirmou Ana Paula Vitorino, após a assinatura de um acordo entre o Sindicato dos Estivadores e Atividade Logística e os operadores portuários, sob mediação do Governo.

Este acordo prevê a passagem imediata a efetivos de 56 trabalhadores precários e o levantamento de todas as formas de luta, incluindo a greve ao trabalho extraordinário. Para uma segunda fase ficou prometida a integração, com contratos sem termo, de mais 10 a 37 trabalhadores.

Leixões e Caniçal são os próximos

O acordo põe fim a um conflito com os estivadores precários de Setúbal que recusavam apresentar-se ao trabalho desde o dia 5 de novembro, mas garante também a prioridade na atribuição de trabalho aos atuais trabalhadores eventuais que não sejam integrados nos quadros dos operadores portuários, face a outros que ainda não estejam a laborar no porto de Setúbal.

A ministra do Mar agradeceu a todos os envolvidos e garantiu o seu empenho para que, dentro de uma semana, seja encontrada uma solução que permita distribuir, de forma mais equitativa, o trabalho entre o porto de Leixões e o porto do Caniçal, com o objetivo de pôr fim à paralisação às horas extraordinárias.