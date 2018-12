Petit aposta em vitória do Marítimo sobre o Benfica. "Nada é impossível"

Derrotar o Benfica não é tarefa fácil, mas Petit acredita que pode conquistar a primeira vitória, pelo Marítimo, frente aos encarnados, este domingo. Seria também a primeira vez, como treinador, que conseguiria tal feito. O momento, com 12 jogos seguidos sem vencer, pode não ser o melhor, mas Petit sublinha que "nada é impossível".

"As expetativas são boas. Esperamos obter uma vitória frente a um adversário difícil. Sabemos aquilo que queremos fazer. Temos adversário difícil, mas nada é impossível. Acredito que vamos dar boa resposta. Ainda não consegui ganhar ao Benfica, mas há uma primeira vez para tudo", disse o treinador, em conferência de imprensa.



Petit, que sucedeu a Cláudio Braga nos madeirenses, revela que tem feito "trabalho a nível mental" para recuperar os jogadores. O golo de Ricardo Valente, na Feira, que valeu o empate, já nos tempos de desconto, "pode ser o clique" de que a equipa precisa para reagir ao mau momento.

Com China e Valente em dúvida para o desafio, Petit declara confiança em todo o plantel, que analisa para pensar em reforços já em janeiro. O Marítimo-Benfica, a contar para a jornada 13 do campeonato, é domingo, às 17h30. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.