Petit e a receção ao Benfica podem ser o "clique" de que o Marítimo precisa

O presidente do Marítimo, Carlos Pereira, acredita que Petit pode, com o seu estilo, fazer a equipa subir na tabela, a começar por um bom resultado diante do Benfica, na 13.ª jornada do campeonato.

Em declarações a Bola Branca, Carlos Pereira elogia Petit, que substituiu Cláudio Braga no comando técnico e quebrou a série de seis derrotas consecutivas. Para o presidente insular, Petit "é o clique que vem no momento certo, na hora certa, com a pessoa no lugar certo", pela forma como o treinador "vive e vibra com o futebol".

"É um clique que não tenho dúvidas que será bom para o restante do campeonato. Mas também há uma coisa que não podemos esquecer: este jogo [frente ao Benfica], como todos os outros, vale três pontos. Vale é psicologicamente para os atletas, que depois, mantendo essa regularidade da parte psicológica e do clique que lhes pode dar, podem de facto fazer um resto de campeonato bom", sustenta o líder insular.

O Marítimo está no 13.º lugar, um ponto acima da linha de água. Carlos Pereira olha para dentro e anseia ainda pelo acesso à Europa.

"É difícil porque só resta um lugar, mas é possível se o vencedor da Taça de Portugal for um dos que já estejam apurados para uma competição europeia. É difícil, mas não impossível. Enquanto for matematicamente possível, nós todos tentaremos lutar por esse lugar. No entanto, e face ao que aconteceu no início da época, resta-nos é dar esse clique e fazer um campeonato regular", reconhece o presidente do Marítimo.

Os insulares tentarão dar o "clique" no domingo, às 17h30, no Estádio do Barreiro. O Marítimo-Benfica terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.

Presidente do Marítimo está "triste" com o futebol português

Carlos Pereira confessa tristeza pelo atual estado do futebol português, pelo qual não isenta Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e Liga de responsabilidades.

Nesta entrevista a Bola Branca, o presidente do Marítimo assume que está "triste porque o futebol português está nivelado por baixo" e porque, quando se fala do futebol português, é "permanentemente pela negativa e muitas vezes a falar do que não corresponde minimamente à verdade".

Carlos Pereira frisa que FPF e Liga "também têm responsabilidade", nomeadamente ao nível da regulamentação. O dirigente insular afirma que urge mudar e aposta em quatro pontos fundamentais: "A violência no desporto, taxas, seguros e apostas online."