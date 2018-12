Prémio Pessoa 2018 para geógrafo Miguel Bastos Araújo

Miguel Bastos Araújo é o Prémio Pessoa 2018. É geógrafo, investigador coordenador convidado na Universidade de Évora, nas áreas da biodiversidade e da biologia evolutiva e ainda professor em Copenhaga e em Londres.

O anúncio foi feito esta sexta-feira por Francisco Balsemão, presidente do juri, no Palácio de Seteais, em Sintra.

"O Prémio Pessoa pretende representar uma nova atitude, um novo gesto, no reconhecimento contemporâneo das intervenções culturais e científicas produzidas por portugueses", refere a organização em nota de imprensa.

No discurso de anúncio do vencedor desta 32ª edição, Francisco Pinto Balsemão sublinhou a importância da produção científica de Miguel Bastos Araújo no estudo do impacto das alterações climáticas, uma produção vertida na edição de duas centenas de publicações, um trabalho continuado de formação de novos investigadores e a criação da cátedra de Biodiversidade Rui Nabeiro, um caso raro de mecenato científico em Portugal.

O Prémio Pessoa, no valor de 60 mil euros, é uma iniciativa do semanário Expresso e da Caixa Geral de Depósitos.





