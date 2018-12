Sérgio Conceição: "Se calhar, amanhã vou saltar para a bancada"

Sérgio Conceição abordou esta sexta-feira a efusividade, ou falta dela, dos seus festejos, ainda na sequência da sua expulsão na vitória do FC Porto sobre o Boavista, no Bessa, que desencadeou a polémica.

Da última vez que falara desse festejo, o treinador do FC Porto disse que seria melhor porem-no numa jaula. Questionado, em conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Santa Clara, para a 13.ª jornada do campeonato, sobre a menor efusividade das celebrações dos golos nos últimos jogos, Sérgio salientou que é o que "sai no momento".

"Penso que fui bastante efusivo no Bessa, descarreguei a adrenalina e, se calhar, amanhã [sábado] vou saltar para a bancada, não sei. É o que me vier no momento", referiu o técnico portista.

Confrontado com o facto de Rui Vitória ter dito que a classificação do campeonato seria diferente sem os erros do videoárbitro, Sérgio Conceição preferiu não comentar: "O videoárbitro tem dois anos. São declarações do treinador do Benfica, não tenho nada a acrescentar."

O FC Porto pode alcançar a 13.ª vitória consecutiva, diante do Santa Clara. Sérgio Conceição vê os elogios que são feitos à sua equipa da mesma maneira que olha para as críticas. "Não gosto de elogios porque o futebol é um recomeçar constante. Amanhã podemos ter um mau resultado e apagar tudo o que temos feito. Os comentários não influenciam minimamente o meu foco", sustentou o técnico.

"As pessoas querem espetáculo"

Os dragões venceram na Turquia, para a Liga dos Campeões, na terça-feira e, no sábado, voltam a jogar após fazer nova viagem longa, desta feita para os Açores. Sérgio Conceição destacou que o FC Porto "tem representado o seu país como ninguém" e criticou a calendarização:

"Chegámos de Istambul na quarta-feira às 5h00, treinámos ontem à tarde e hoje vamos viajar para os Açores. Domingo voltamos de madrugada, segunda estamos em estágio e terça-feira jogamos para a Taça. Tem sido difícil para nós negociar os jogos. As pessoas querem espetáculo e futebol bem jogado, mas para isso é preciso que os jogadores estejam na melhor forma e com este quadro competitivo isso às vezes é difícil."

Frente ao Santa Clara, Sérgio espera "um jogo difícil", frente a uma equipa que "tem feito um bom trajeto na I Liga". O técnico teve em atenção o poderio ofensivo dos açoreanos nas bolas paradas, em que o FC Porto "também se tem destacado", assim como outros fatores.

"O ambiente, o jogo, a possível chuva, o vento, estamos atentos a esses pormenores e preparámos o jogo para chegar lá e ganhar num contexto difícil. Vamos ter as nossas dificuldades, mas o Santa Clara também as vai ter diante de um FC Porto que vai querer muito conquistar os três pontos", declarou.

Os dragões voltam a jogar para o campeonato no sábado, às 20h30, no Estádio de São Miguel. O Santa Clara-FC Porto tem relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.