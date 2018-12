Parlamento do Kosovo aprova formação de exército

O Parlamento do Kosovo aprovou por unanimidade a criação de um exército de cinco mil homens, decisão que é criticada pela maioria dos países europeus e que está a aumentar a tensão com a minoria sérvia e Belgrado.

“O Parlamento do Kosovo adotou a lei sobre a força de segurança do Kosovo! Felicitações!”, disse o presidente do Parlamento perante os 107 deputados presentes, uma vez que os eleitos da minoria sérvia boicotaram a sessão.

A integridade e a segurança do Kosovo são asseguradas desde 1999 por uma força internacional liderada pela NATO.

Os 120 deputados do parlamento de Pristina foram chamados a pronunciar-se sobre três projetos-lei que transformam as Forças de Segurança do Kosovo (FSK) num exército regular.

Após a aprovação da criação do Ministério da Defesa, os 107 deputados presentes aprovaram a transformação das Forças de Segurança do Kosovo (FSK), que tinham uma missão essencialmente civil, num exército.

O terceiro texto, sobre a organização desta força militar, ainda deverá ser examinado.

Os onze deputados sérvios que integram o parlamento boicotaram o voto. A constituição do Kosovo determina a criação de um exército nacional, mas nenhuma ação foi tomada durante anos, enquanto Pristina tentou, em vão, obter a aprovação dos sérvios do Kosovo.

Decisão reaviva conflito



Na quinta-feira, e após conversações com o chefe da missão da ONU no Kosovo, o Presidente sérvio, Aleksandar Vucic, considerou a decisão do Kosovo “uma nova medida unilateral e provocatória” que aumenta as preocupações da Sérvia sobre o futuro dos sérvios do Kosovo, cerca de 120.000 dos perto de dois milhões de habitantes.

Vucic avisou então que a Sérvia faria “o melhor possível para preservar a paz e estabilidade”, mas avisou que a situação poderia “agravar-se consideravelmente” caso o Kosovo adotasse a decisão.

A Sérvia alega que o principal objetivo do novo exército consiste em promover uma “limpeza étnica” no norte do Kosovo, onde se concentra a maioria da população sérvia kosovar, um propósito firmemente negado pelo Presidente Hashim Thaçi, um dos mentores da nova força militar.

Esta iniciativa surge num momento em que as tensões entre Pristina e Belgrado voltaram a atingir um ponto crítico, entre rumores de trocas de territórios entre os dois países e quando o difícil diálogo sobre a “normalização” das relações, que tem decorrido em Bruxelas, está bloqueado. Recentemente, o Governo kosovar impôs taxas de 100% aos produtos importados da Sérvia e da Bósnia-Herzegovina.

Um novo exército nascido das Forças de Segurança do Kosovo



Bislim Zyrapi, conselheiro para a segurança nacional do Presidente do Kosovo, Hashim Thaçi, precisou que o futuro exército deverá integrar 5.000 homens e 2.500 reservistas, com um custo avaliado em 100 milhões de euros. Ramush Haradinaj primeiro-ministro kosovar, acrescentou que o exército vai “ajudar à paz e estabilidade no mundo”, com a vocação de “apoiar a NATO e as Nações Unidas” nas suas missões internacionais.

Os responsáveis kosovares também já informaram o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, sobre esta decisão “definitiva”, apesar das pressões em sentido contrário emitidas pela UE e pela própria Aliança Atlântica.

Apenas dois países aliados declararam o seu apoio ao novo exército: Estados Unidos e Reino Unido.