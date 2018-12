Mourinho diz que Manchester United está "muito longe" de ser uma equipa à sua imagem

Mourinho foi "curto e grosso" na resposta à pergunta sobre se o Manchester United é uma equipa à sua imagem, como o Liverpool é em relação a Klopp. "Longe, longe", respondeu o treinador português, em mais um sinal de insatisfação relativamente à forma como o plantel foi e está a ser construído.

"Uma equipa de futebol é como uma casa. Não é apenas uma questão de comprar a mobília, é preciso fazer algum trabalho, gastar dinheiro na melhor mobília possível e depois devemos estar prontos para viver numa casa fantástica", completou.

O Manchester United está no 6º lugar da Premier League e no domingo defronta o Liverpool, líder da classificação. "Sabemos que vamos jogar com o líder, contra uma equipa em alta, mas temos as nossas qualidade, temos o nosso potencial. Mesmo com os problemas que temos e as dúvidas sobre os jogadores que vamos escolher, a tática, a abordagem, a filosofia", observou, em conferência de imprensa.

Mourinho contou que tem vários jogadores indisponíveis, sem revelar quais, mas "seja com que jogadores for, a equipa será capaz de lutar pela vitória". O Liverpool-Manchester United é no doming, às 16h00.